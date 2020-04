Croce Rossa: servizio gratuito per portare la biancheria pulita ai ricoverati

I volontari della Croce Rossa di Lomazzo organizzano, per tutti i residenti nella bassa comasca, un servizio gratuito di ritiro e di consegna di biancheria o di effetti personali, per le persone ricoverate in ospedale. Basta rivolgersi al numero verde dedicato: 800.605905. Risponderà un operatore della CRI, dalle 9 alle 18, da lunedì a venerdì.

Gli ospedali per ora serviti sono: S.Anna e Valduce a Como, Cantù, Saronno e Tradate.

Per informazioni: info@crilomazzo.org.

