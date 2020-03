Croce Rossa di Como: è partita la raccolta fondi contro il coronavirus

Anche la Croce Rossa di Como ha scelto il portale Gofundme per lanciare la propria raccolta fondi. Lo scopo è continuare ad acquistare i dispositivi di protezione individuale da utilizzare durante gli interventi sia per gli operatori che per gli assistiti.

I numeri sono impressionanti: in una giornata la sola Croce Rossa di Como utilizza all'incirca 110 mascherine chirurgiche, 40 mascherine dotate di valvole, 50 cuffie, 30 occhiali protettivi, 50 camici, 10 scatole di guanti, 10 flacone di gel disinfettante e 20 bombolette di spray sanificante.

I costi di questo materiale vanno ad aggiungersi a un bilancio già gravato da un’altra voce pesantissima, quella del carburante: i mezzi di servizio percorrono all'incirca 300 km al giorno. Per donare è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito Gofundme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.