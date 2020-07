Covid, nessun decesso in Lombardia e quasi zero contagi

Migliora sempre di più la situazione in Lombardia per quanto riguarda la diffusione e le conseguienze del coronavirus. Nella giornata del 19 luglio il Pirellone ha diffuso i nuovi dati. Finalmente è stato raggiunto l'agognato traguardo: zero decessi causati da covid-19. Questo non è l'unico dato incoraggiante. Infatti, le terapie intensive sono praticamente vuote (solo 22 persone ricoverate) e i nuovi casi di contagio sono vicini allo zero: solo 33 in tutta la Lombardia.

A Como è stato registrato un solo nuovo caso, così come a Pavia e Varese. Zero contagi a Mantova, Lodi, Lecco e Sondrio. Solo 7 casi a Bergamo, Monza e Milano. Infine 6 a Brescia e 3 a Cremona.