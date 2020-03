Coronavirus, ospedali da campo a Baggio e Linate per i pazienti che non possono fare la quarantena a casa

Altra giornata febbrile quella di ieri in Lombardia sul fronte della battaglia alla pandemia da coronavirus. Il governatore Fontana ha annunciato un provvedimento che andrà in Giunta oggi e che prevede il coinvolgimento dei medici di medicina generale che "potranno monitorare - ha spiegato - tutti i pazienti fragili, anziani e con patologie croniche, anche attraverso la telemedicina".

"Soprattutto - ha specificato - qualora lo ritenessero necessario potranno consentire a pazienti positivi che non necessitano di ricovero e che non possono effettuare l'autoisolamento a casa di alloggiare negli ospedali da campo di Baggio e Linate, ma anche in strutture alberghiere che saranno messe a disposizione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L`ordinanza che ho firmato sabato scorso - ha detto ancora Fontana - e' quella piu' restrittiva che si potesse emanare nell`ambito delle competenze regionali. L'ho fatta con il sostegno di tutti i sindaci convinto che fosse necessario assumerla e che fosse l'unica strada per far capire alla gente quanto sia decisivo rimanere a casa. E' il principale messaggio che vado a trasmettere per proteggere noi stessi e gli altri, considerato che anche oggi le prime rilevazioni dei dati ci dicono che il numero di contagi e' costante".