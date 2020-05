Coronavirus, l'impatto sulla Tremezzina e come ripartire

Un incontro per raccontare e capire quanto successo in queste settimane in Tremezzina ma soprattutto per provare a immaginare come concertamente una delle zone turistiche più importanti d'Italia potrà ripartire quando l'emergenza coronavirus sarà terminata. Mercoledì 6 maggio alle 20.30, diretta Zoom trasmessa live in eslusiva sulle pagine Facebook di "QuiComo" e "Tremezzina Restaacasa", ne discuteranno:

Mauro Guerra (sindaco di Tremezzina e Presindente ANCI Lombardia)

Davide Van De Sfroos (cantautore e punto di riferimento culturale ed artistico per la comunità)

Don Italo Mazzoni (Parroco di Ossuccio e Lenno, Vicario Foraneo Lenno-Menaggio)

Modera l'incontro Maurizio Pratelli di QuiComo

Gli argomenti principali che verranno discussi

- Impatto COVID-19 su territorio Tremezzina

- Iniziative intraprese da amministrazione, associazioni e parrocchie

- Approfondimento Fase 2 COVID-19

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- Prospettive lavorative/turistiche