Coronavirus, nel Comasco un solo nuovo positivo

Anche oggi, domenica 7 giugno, la Regione Lombardia rende noti i dati circa i nuovi contagi da Covid-19 rilevati. Nel Comasco c'è un solo nuovo caso di coronavirus, ieri erano 9. Siamo comunque, da qualche giorno, sempre sotto i 10 nuovi casi, per quanto riguarda Como e provincia. I dati della Lombardia, in generale, sono incoraggianti: nelle province di Lecco e Mantova si registrano zero nuovi contagi.

In tutta la Lombardia a fronte di 8.005 tamponi sono stati trovati 125 persone positive (1,6% rapporto con i tamponi giornalieri), il totale è salito a quota 90.195. Continua a calare la pressione sugli ospedali: nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 107 persone (tre in meno rispetto a ieri) mentre nei reparti sono 2.801 (39 in meno rispetto alle scorse 24 ore).



