Coronavirus, dove possono giocare i bambini? A casa sul divano

Questa mattina davamo notizia delle precisazioni del ministero dell'Interno in merito alle passeggiate di bambini con i genitori nei presi di casa. "Si può uscire dalla propria abitazione - si legge nella nota del Viminale - esclusivamente nelle ipotesi già previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri: per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute". "La circolare del ministero dell'Interno del 31 marzo - prosegue la nota - si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale. In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione di spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute".

Se già subito si era alzata l'ira di Gallera, in tarda mattinata è arrivata la stoccata di Fontana In Lombardia non cambia nulla

rispetto a prima. Il contenuto dell'ordinanza regionale, che scadra' il 4 aprile, continua ad essere valida e fino ad allora i comportamenti che stiamo assumendo dovranno essere mantenuti. Ho parlato con il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in merito alla circolare emanata nella serata di ieri e oggi, con una lettera ai sindaci, ho ribadito che nella nostra regione tutto resta immutato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di fatto il divieto assoluto di uscire esiste solo in Campania, perchè anche la disposizione di Lombardia a cui fa riferimento lo stesso Fontana dice altro. ovvero viene solo indicata con rigore quella che si intende come distanza nei pressi dell'abitazione, e cioè 200 metri. Entro quel raggio è consentito fare attività motoria, da soli, portare fuori il cane, fare una camminata. Per tutti, adulti, bambini, anziani.