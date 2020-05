Controlli della Prefettura di Como nei primi giorni della fase due: 200 sanzioni e 40 denunce

Nel periodo dal 2 all’8 maggio anche in provincia di Como come in tutta Italia sono continuati i controlli delle forze dell’odine indirizzati soprattutto a scovare eventuali atteggiamenti scorretti nei confronti delle varie misure per contenere il contagio del covid-19 e in particolare eventuali contravvenzioni al “divieto di spostamento delle persone fisiche”. Il periodo è particolarmente interessante perché contiene i primi giorni della fase due, in cui alcune limitazioni sono cadute e si correva il rischio “tana libera tutti”, per il quale molti avrebbero potuto cercare di tornare immediatamente alla vita di tutti i giorni.

Polizia di Stato, Polizie Locali, Carabinieri, Guardia di Finanza: tutti hanno partecipato alle misure straordinarie volute dalla Prefettura di Como.

Nella prima settimana di maggio, su più di 20mila persone controllate, sono state inflitte 208 sanzioni e 40 soggetti sono stati denunciati. I controlli negli esercizi commerciali sono stati invece 1585 e hanno “fruttato” solo 5 sanzioni, dato estremamente positivo.