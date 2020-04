Oltre 17mila controlli anti-covid in provincia di Como: multate 563 persone

L'ultima settimana (4-10 aprile 2020) ha visto le forze dell'ordine impegnate in numerosi controlli anti-coronavirus. Statisticamente i dati forniti dalla Prefettura di Como mostrano che solo circa il 3 per cento delle persone che sono state controllate non erano autorizzate a uscire di casa. In tutto sono state 22 le persone denunciate penalmente nell'ultima settimana. Ci sono pi i dati relativi ai controlli negli esercizi commerciali. In tutto sono stati 1.729 i negozi e le attività produttive controllati, di questi solo 6 non erano in regola con le noerme anti-covid.

