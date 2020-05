Controlli anti-covid, è "guerra" contro i locali dell'aperitivo: multato e chiuso bar a Cirimido

Da quando anche i bar, le pasticcerie e i locali dell'aperitivo hanno potuto riaprire, si sono moltiplicati i controlli delle forze dell'ordine per assicurare il rispetto delle norme anti-contagio ed eventrualmente punire i trasgressori (clienti o gestori). A Cirimido la polizia della Questura di Como, in collaborazione con i carabinieri, ha controllato e sanzionato il bar Bulldog. Dopo avere monitorato l'afflusso di clienti all'ora dell'aperitivo gli agenti hanno constatato sulla terrazza di pertinenza del locale una spresenza tale di clienti da non assicurare la distanza di sicurezza. Inoltre, hanno reso noto dalla Questura, alcuni degli avventori non indossavano la mascherina. Per il gestore del locale è scattata una salata sanzione e la chiusura per 5 giorni dell'attività.

I controlli si sono moltiplicati anche in centro Como dove già da lunedì 18 maggio molti comaschi sono tornati a sedersi ai tavolini dei bar e a consumare aperitivi nelle piazze.

Nel mirino dei controlli delle forze dell'ordine cittadine è entrata soprattutto piazza Volta dove da subito si è visto il ritorno di clienti ai bar. In questa piazza, in particolare, è massiccia la presenza di pattuglie. Nella giornata del 22 maggio 2020 si potevano contare ben otto pattuglie: 4 coppie di agenti della polizia locale su motocicletta, una camionetta e due auto della polizia locale e due pattuglie dei carabinieri.