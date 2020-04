Controlli, nel comasco multe in calo: 'solo' 372 nell'ultima settimana

Continuano incessantemente i controlli nella provincia di Como, in vigore per il contenimento e per la gestione dell'emergenza coronavirus in atto. Rispetto alla scorsa settimana (dall'11 al 17 aprile) i dati di quella appena trascorsa sono senz'altro più confortanti dal punto di vista delle multe: solo 372 persone sono state sanzionate, rispetto alle 633 della precedente, considerando anche il maggior numero di individui fermati.

Nel periodo 18 – 24 aprile, il dispositivo messo a punto – che si avvale della collaborazione di tutte le Forze di Polizia, comprese le Polizie Locali, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza – ha portato, quindi, seguenti risultati:

Persone controllate: - n. 18.470

Persone sanzionate: - n. 372

Persone denunciate: - n. 47

Esercizi commerciali controllati: - n. 1.575

Esercizi commerciali sanzionati: - n. 7

Un netto calo di multe, quindi, che sembrerebbe un buon segno circa la maggiore consapevolezza dei cittadini del comasco dei rischi che si corrono in questo periodo con spostamenti inutili.