Como, continua il calo dei contagi

Solo 27 nuovi casi a Como, oggi 1° maggio, 10 in meno di ieri: è quindi il quarto giorno in cui i dati della pandemia nel territorio calano e sembrerebbero confermare la curva discendente verso lo zero. Sempre d'obbligo la cautela per le variabili interpretative dei dati forniti quotidianamente da Regione Lombardia. Senz'altro positivo il fatto che, rispetto a ieri, siano stati effettuati 13.701 tamponi in più (a livello regionale).

Anche i decessi (88 di oggi contro i 93 di ieri) sono in calo, ma è presto per cantare vittoria. Basta guardare altre province, come ad esempio Lodi che ieri era solo a +7, ed oggi registra 21 casi in più. Anche se l'andamento generale è in miglioramento, basta poco per vedere i numeri ricrescere. Si osserva, per esempio, un numero di contagi odierno in Lombardia speriore a quello di ieri: da +598 a +737.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La terapia intensiva scende sotto i 600 ricoverati (dai 605 di ieri, ai 563 di oggi).