Conte valuta riapertura anticipata dei negozi: quali sono le attività che potrebbero aprire prima

«Dal Governo non c'è alcuna volontà di protrarre questo lockdown residuo, valutiamo riapertura anticipata dei negozi». Queste le parole pronunciate dal premier, Giuseppe Conte durante l'incontro di ieri con Rete Imprese Italia, parole che stanno lasciando col fiato sospeso molte attività commerciali.

«Se c'è la possibilità di anticipare qualche data, possiamo anche valutare delle aperture ulteriori» ha aggiunto, come riportato anche dall'Ansa. La Fase 2 di attività ristorative (bar e ristoranti) e di estetisti e parrucchieri potrebbe (condizionale d'obbligo) cominciare già dal 18 maggio, anzichè dai primi di giugno. Si punterebbe, inoltre, a fare aperture differenziate di Regione in Regione, questo per le evidenti differenze di contagi avvenuti. Rimangono, quindi, ancora tanti dubbi e matasse da dipanare ma le parole del premier, confermate anche in un'intervista all'Agi fanno ben sperare: «Se si continuerà con il senso di responsabilità dimostrato fino ad ora, in molti territori si potranno anticipare le riaperture già nei prossimi giorni di maggio».

Ancora nulla è certo, ma la volontà di ricominciare è senz'altro una boccata d'ossigeno per l'economia del nostro paese e per tutte le imprese ancora chiuse e in sofferenza. Fondamentali per comprendere il da farsi, saranno i prossimi giorni e il comportamento dei singoli cittadini.

Coronavirus, quali sono le attività che potrebbero riaprire prima di giugno

Tra le attività che potrebbero riaprire prima Conte ha citato "centri estetici, parrucchieri, ma anche teatri". Bisognerà però definire un "protocollo di sicurezza per spazi, ambienti e attività". Il premier ha aggiunto di non aspettarsi un aumento particolare dei casi di Covid "perché ormai si è diffusa fra i cittadini un’educazione generale alla convivenza col virus".

