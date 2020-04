Situazione in Ticino: 3.161 contagi e 306 morti dall'inizio della pandemia

Quasi l'1 per cento dei ticinesi è stato contagiato da coronavirus. Infatti, su circa 350mila abitanti sono 3.161 i casi risultati positivi al Covid-19 dal 25 febbraio (giorno in cui è stato registrato il primo contagio) al 26 aprile. In tutto le vittime del coronavirus in Ticino sono state 306.

Stando all'ultimo del 26 aprile nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono ricoverate 198 persone, di queste 158 sono in reparto e 40 in terapia intensiva. Nel frattempo il Ticino si appresta a ripartire: il 27 aprile è previsto il primo sensibile allentamento delle restrizioni anti-contagio.