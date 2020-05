Contagi, a Como solo 4 casi, tutte le province lombarde abbondantemente sotto i 100

Anche oggi, 17 maggio 2020, arrivano i dati della Regione Lombardia che vedono Como con solo più quattro nuovi casi. Ecco i numeri degli ultimi tre giorni della nostra provincia: COMO: 3.629 (+4) ieri: 3.625 (+13) l’altro ieri: 3.612 (+14).

Il trend sembra positivo, considerando anche il rapporto tra i tamponi effettuati ed i casi rilevati. Tutte le province lombarde sono abbondantemente sotto i cento casi, considerando anche Milano che nell'iconografia informativa viene considerata sia come singola città che come provincia. Diminuiscono costantemente, oramai da tre settimane, i pazienti in terapia intensiva. Raddoppia il numero dei guariti. Questo è il quadro che aprirà la seconda parte della Fase 2, ovvero la riapertura di negozi, bar ristoranti, parrucchieri, estetisti, ecc..

Sebbene con le misure appropriate, il distanziamento sociale e i giusti accessori per prevenire contagi (come mascherine e guanti), domani potrebbe cominciare la nostra nuova normalità. Speriamo che i dati ed i numeri continuino a scendere costantemente. Fino allo zero.

