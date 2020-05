Como, i contagi si sono quasi fermati: solo 10 i nuovi casi

I numeri dei contagi continua a scendere in Lombardia. Le terapie intensive si stanno svuotando sempre più (solo 380 i posti occupati in tutti gli ospedali lombardi, contro gli oltre mille di media della fase acuta). Si conferma il calo dei contagi anche nella provincia di Como dove secondo l'aggiornamento fornito da Regione Lombardia il 9 aprile 2020 sono stati registrati solo dieci nuovi casi.

Si tratta della migliore situazione dopo le province di Mantova (13 casi) e Sondrio (4), sebbene si tratti di due aree non paragonabili a quella comasca per numero di abitanti.

Resta alta l'attenzione sull'andamento dei dati soprttutto per i prossimi giorni. In molti temono che l'allentamento delle restrizioni anti-covid possa portare a un aumento dei casi. Non resta che attendere.

