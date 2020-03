L'esercito arruola 320 medici e infermieri senza concorso: ecco come candidarsi

L'esercito italiano ha aperto un bando per l'arruolamento di 320 persone. Si tratta di 120 posti per ufficiali medici con il grado di tenenti e 200 sottoufficiali infermieri con il grado di maresciallo. Il bando scade il 25 marzo. Per candidarsi bisogna possedere la laurea magistrale in medicina e chirurgia e la relativa abilitazione alla professione; oppure, nel caso degli infermieri, laurea in scienze infermieristiche e relatia abilitazione professionale. Il limite di età è fissato a 45 anni.

Inoltre, i candidati non devono:

- essere stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare;

- essere stati dimessi d’autorità da precedenti ferme nelle Forze Armate;

- essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza in applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

Bando arruolamento medici e infermieri

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni QuiComo Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di QuiComo ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Allegati