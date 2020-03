Il Comune sospende (ma non annulla) il pagamento degli affitti per gli esercizi commerciali

Ieri la giunta comunale ha deliberato di sospendere fino al 30 giugno 2020 i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori dovuti dai conduttori di esercizi commerciali, disponendo che i versamenti siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, con rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di luglio 2020, oppure pagando in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020. Un provvedimento, dunque, che a fronte della serrata a tempo di fatto indeterminato, viene incontro solo parzialmente alla totale mancanza di incassi degli esercenti locatari del Comune.



Sulla questione interviene Claudio Casartelli, presidente della Confesercenti Como: "E' un discorso che stiamo affrontando con tutti i comuni anche per la Tasi. Il provvedimento di sospensione va bene ma non è la soluzione. Difficile che i bilanci comunale possano rinunciare a questi incassi, ragion per cui deve intervenire subito lo Stato per trovare delle soluzioni adeguate".

La Giunta inoltre ha deliberato di differire di sei mesi, e comunque non oltre il termine del corrente anno, i termini di corresponsione dei canoni di locazione per gli alloggi ERP relativamente alle scadenze fino al 15 giugno 2020.