Comune di Erba: si può uscire per la spesa ma bisogna acquistare almeno 8 prodotti

Il numero dei contagi non è sceso quanto si poteva sperare e allora ecco che il Governo ha deciso di prorogare le misure anti coronavirus. Alcuni comuni lariani hanno così stabilito non solo di continuare ovviamente a rispettare le regole nazionali, ma anche di inserire una serie di norme ancora più restrittive, per assicurare la salute dei propri cittadini.

È il caso del Comune di Erba nel quale con un ordinanza attiva da oggi, 10 aprile, si decide che lo spostamento per recarsi a fare la spesa è sì ammesso, poiché rientra nelle situazioni di necessità evidenziate dal decreto nazionale, ma soltanto per l'acquisto di almeno 8 prodotti tra alimentari e non (in quest'ultima categoria rientrano giornali, tabacchi, prodotti per l'igiene...). Lo scopo è evitare un fenomeno di cui un po' tutti siamo stati testimoni nelle ultime settimane, cioè la presenza in strada di coloro che, sentendo la necessità di “evadere” e avendo bisogno della scusa della spesa, escono tante volte in un giorno per acquistare prodotti singoli. C’è poi chi, ritenendo di non poter rinunciare a nulla, esce dopo essersi dimenticato un singolo alimento. Ma secondo il Comune di Erba questi bisogni non sono delle necessità, dato che non può essere da un singolo alimento che dipende il nostro sostentamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ordinanza della sindaca si chiude facendo presente che all'eventuale violazione verrà applica la sanzione voluta dal decreto, cioè il pagamento di una multa fra i 400 e i 3mila euro.