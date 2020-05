Como, mascherine gratuite nelle cassette della posta: come avviene la consegna

Come preannunciato, ieri la Protezione civile e i volontari temporanei del Comune di Como hanno cominciato la seconda distribuzione delle mascherine, questa volta a domicilio, che i cittadini troveranno imbustate nella cassetta delle lettere. Nel pomeriggio di ieri ne sono state consegnate circa 2mila, oggi altre 9.500. "A differenza di quanto previsto inizialmente - hanno fatto sapere da Palazzo Cenrezzi - dato che la Regione ha preannunciato un nuovo rifornimento in arrivo settimana prossima, ne vengono consegnate due per ogni nucleo familiare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La consegna è stata possibile anche grazie alla ditta Italbaby di Albavilla che ha donato 47mila buste. Per evitare qualsiasi tipo di truffa e/o abuso, si ricorda che i volontari non chiederanno di entrare in casa. "L’amministrazione - hanno aggiunto dal Comune - confida nella collaborazione di tutti i cittadini chiedendo di sigillare le caselle postali inutilizzate e di rendere evidente (qualora non lo fosse) il nome della famiglia sulla casella, così da semplificare il lavoro degli incaricati".