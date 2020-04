Comune di Como: le mascherine arrivano direttamente nella buca delle lettere

L’amministrazione comunale di Como distribuirà altre 41mila mascherine fornite dalla Regione, dopo che una prima distribuzione era già avvenuta il 9 aprile. Proprio in questi giorni infatti decine di volontari stanno impacchettando i presidi grazie alle buste donate dalla ditta Italbaby di Albavilla. Le mascherine verranno poi distribuite in città, una per ogni nucleo familiare.

Saranno sempre i volontari a distribuirle, a partire dall’1 maggio, imbucandone una in ogni cassetta delle lettere.

Il Comune ricorda che in nessun caso i volontari chiederanno di entrare in casa, è quindi bene diffidare di chiunque trovi una scusa per chiederci di visitare l’appartamento. L’Amministrazione inoltre conta sulla collaborazione di tutti i cittadini, chiedendo di sigillare le caselle postali inutilizzate e di rendere evidente il nome della famiglia, così da semplificare il lavoro degli incaricati.

L’assessore alla Protezione Civile, Elena Negretti, nel ringraziare i volontari che stanno collaborando, spiega che i volontari all’opera sono più di 100 ogni giorno.

Il percorso partirà dai quartieri periferici e raggiungerà il centro città entro la fine della settimana.