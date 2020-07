Calcetto, volley, basket: in provincia di Como via libera agli "sport di contatto" tra amici

L'ordinanza regionale del 29 giugno aveva già sancito il 10 luglio come data per l'avvio degli sport di contatto amatoriali, ma - come aveva precisato lo stesso Fontana - "subordinata al buon andamento della curva dei contagi". Quindi tutti a trattenere il fiato fino all'ultimo, per la paura che non si potesse ricominciare a giocare. Ma ora il benestare del ministro dello sport Spadafora e l'opinione favorevole della stessa giunta regionale hanno fugato ogni dubbio.

Si potranno ricominciare le partitelle con gli amici anche negli sport di squadra che per loro natura impediscono di rispettare la distanza di sicurezza di un metro e, tantopiù, di indossare la mascherina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre domani, 10 luglio, riaprono anche le discoteche e in generale le sale da ballo, ma solo per quanto riguarda gli spazi all'aperto. Un provvedimento quest'ultimo che spera di giovare anche al turismo, che basa sulla movida notturna parte della propria attrattiva.