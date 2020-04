Como, per il terzo giorno consecutivo contagi in calo, ma serve prudenza

La tendenza degli scorsi giorni sembra convalidarsi anche oggi, 30 aprile, per quanto concerne i dati forniti dalla Regione, suddivisi per provincia. In calo quindi anche Como, con +37 casi, rispetto ai +53 di ieri e i +73 di due giorni fa. I tamponi effettuati oggi sono 376.943, 11.048 più di ieri, quindi il minor numero di casi Covid rilevati, in base a questo paramentro, sembrerebbe rafforzare la tesi che siamo, a Como ma in generale in tutta la Lombardia, in una fase di discesa. Anche le terapie intensive si stanno decongestionando, e con -29 pazienti, si arriva a 605 pazienti. I dimessi, in regione Lombardia, sono 819. In lieve calo anche il numero dei decessi, ieri +104, oggi +93.

Secondo molti, è un momento fondamentale per stabilizzare la decrescita dei contagi e seppur con alcune nuove aperture (come, per esempio i parchi e i cimiteri anche nel Comasco) è importante, ora più che mai, mantenere le norme di distanziamento.

