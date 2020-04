Como, il tampone per il covid si fa in modalità "drive in"

A Como è attiva da alcuni giorni una postazionei test per la ricerca del Covid-19 in modalità “drive in” in via Castelnuovo. Si tratta di una sede mobile con caratteristiche logistico-organizzative tali da consentire ai cittadini, per i quali è stato prescritto e programmato il tampone, di accedere con la propria auto e sottoporsi al test senza uscire dall’abitacolo. I tamponi e i Dispositivi di Protezione Individuale sono forniti agli operatori della Croce Rossa Italiana da ATS.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I tamponi in una prima fase saranno prioritariamente rivolti agli operatori sanitari e sociosanitari, oltre ai soggetti addetti a servizi essenziali, che possono così, una volta accertata la negativizzazione, rientrare in servizio. Per tale attività sono state valutate tutte le condizioni di rispetto della normativa in tema di biosicurezza.