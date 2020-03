Como, supermercati e farmacie: ora possibile misurare la febbre a chi entra

La nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana il 21 marzo 2020 prevede per supermercati, farmacie ed edicole la possibilità di domandare agli avventori di misurare la temperatura. Non è per ora del tutto chiaro quali siano le possibilità per i gestori qualora si rilevi uno stato febbrile. Potranno impedire al cliente di entrare o dovranno semplicemente attenersi alla richiesta di intervento dei sanitari? E prima ancora, quali risorse della sanità saranno destinate a questa pratica?

Intanto però, quella che forse fino a un mese fa ci sarebbe sembrata una grossa violazione delle nostre libertà diventa una manovra necessaria per contenere un virus che non si è fermato neanche davanti all'impegno della maggior parte dei comaschi a restare chiusi in casa.