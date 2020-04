Como, 700 richieste in 3 giorni: stop alle prenotazioni per il ritiro del verde

Troppe richieste in pochissimi giorni, per l'esattezza 700 in 3. Per questo motivo il comune di Como informa che da domani, venerdì 10 aprile, il servizio di prenotazione sia telefonica sia tramite email per il ritiro del verde è sospeso.



La risposta dell'utenza all'iniziativa (in quanto a numero di richieste pervenute e a quantitativi di smaltimento richiesti) risulta assolutamente sproporzionata rispetto alla produzione di rifiuto vegetale ordinariamente conferito nella piattaforma ecologica comasca, anomalia probabilmente da imputare alla chiusura delle sedi dedicate ai giardinieri professionisti.

Probabilmente non è stato colto da troppi cittadini lo spirito e il valore dell’iniziativa in un momento tanto difficile per tutti.



Il servizio di raccolta porta a porta verrà garantito fino al 30 aprile 2020, sulla base di un ordine cronologico delle segnalazioni pervenute, fino al raggiungimento del numero massimo delle richieste evadibili. Per le richieste in esubero saranno valutate ipotesi anche alternative di smaltimento, sulla base delle disposizioni nazionali e regionali successive al 13 aprile, che saranno prontamente comunicate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.