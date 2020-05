Como, visite mediche, le liste sono infinite: un anno per l'estrazione di un dente

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, i tempi di prenotazione di esami e di visite mediche sono diventati molto lunghi, in certi casi le tempistiche sono quadruplicate, questo è quello che accade all’ospedale Sant’Anna.

Ad esempio: i tempi di attesa per una visita neurologica sono cinque mesi, prima ci voleva un mese e mezzo. Ancora, in caso di estrazione di un dente occorre aspettare un anno, anche per un elettrocardiogramma le attese sono lunghe.

«Ai consumatori deve essere garantito il rispetto dei tempi d’attesa per tutte le prestazioni sanitarie, specialmente, in questo periodo di emergenza sanitaria - commenta il Presidente del Codacons Marco Donzelli».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per tali ragioni il Codacons diffida Regione Lombardia.