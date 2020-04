I ristoratori di Como si preparano alla protesta: insegne accese e tavolino apparecchiato

È in programma per la serata di domani, 28 aprile, la protesta dei ristoratori comaschi. Si attende la conferma dalla prefettura ma l'organizzazione si è già mossa e sembra che abbiano aderito in tanti. La protesta consisterebbe in un'azione simbolica, ovvero tenere accesa l'insegna e mettere un tavolino apparecchiato fuori dal proprio ristorante. La 'manifestazione' silenziosa e simbolica non sarà solo nel nostro capoluogo, ma in tutta Italia. Uno scendere in piazza metaforico, per cercare di salvare il salvabile e dare un'altra possibilità agli addetti ai lavori del settore, uno dei più colpiti dalla pandemia del Covid-19. Una sorta di flash mob, dall'hasthag #risorgiamoitalia. Una manifestazione sostenuta anche da Mio (Movimento imprese ospitalità), che vuole accendere i riflettori su una problematica concreta e su delle richieste ben precise fatte al Governo per risolverla, ma mai ascoltate.

