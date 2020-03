A Como e provincia non sarà più necessario andare dal medico per le ricette

Via mail o WhatsApp, ecco come potremo ricevere le ricette mediche per tutta la durata dell’emergenza legata al coronavirus. Lo scopo è quello di evitare al massimo gli spostamenti e gli assembramenti negli studi dei medici di base. A casa sarà possibile stampare il promemoria e portarlo in farmacia.

Ricetta virtuale: come si può avere

Nel momento in cui il medico inserisce nel sistema sanitario nazionale la ricetta elettronica può anche, se il paziente l’ha richiesto, far partire un promemoria virtuale e trasmetterlo all’assistito secondo tre modalità tra cui si può scegliere:

Mandando una mail direttamente all’assistito, sia che questo abbia una casella PEC o una di posta elettronica ordinaria (PEO);

Comunicando il numero di ricetta elettronica con SMS o WhatsApp sul cellulare del paziente;

Telefonando al paziente e dettandogli il numero di ricetta elettronica.

Con questi dati, il cittadino potrà recarsi direttamente in farmacia, dove, oltre ad acquistare farmaci e presidi sanitari, potrà anche avvalersi di alcuni servizi speciali, attivati apposta per l’emergenza coronavirus, come vi abbiamo raccontato qui.