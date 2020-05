Como: dalla Regione arrivano termoscanner e caschi per la rilevazione della temperatura

Caschi per la rivelazione della temperatura a distanza, termometri a infrarossi, termocamere e termoscanner, sono le dotazioni che riceveranno le polizie locali di sei comuni lombardi dalla Regione per poter gestire al meglio il ritorno alla normalità, nonostante l'emergenza coronavirus non sia ancora completamente cessata.

Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Varese sono i comuni interessati da questa sperimentazione che prevederà per il Pirellone una spesa complessiva di quasi un milione di euro, tra questi presidi e altre dotazioni già finanziate come biciclette elettriche, droni, radio portatili, telecamere da cruscotto, body cam, defibrillatori, metaldetector e foto trappole.

"C'è grandissima attenzione della Regione Lombardia nei confronti delle polizie locali - ha sottolineato l'assessore alla sicurezza Riccardo De Corato - abbiamo stanziato somme specifiche per il lavoro straordinario durante l'emergenza Coronavirus. Adesso avranno inizio i test sierologici. Il percorso prevede, tra le categorie a cui verranno fatti, anche le Forze dell'ordine e la Polizia locale".