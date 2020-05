Controlli della Prefettura di Como nel fine settimana: solo due attività commerciali multate

La Prefettura di Como oggi, lunedì 25 maggio, dopo aver ricevuto alcune richieste in merito, ha reso noti i dati relativi ai controlli per il contenimento del coronavirus di questo fine settimana appena trascorso, eseguiti dalla Polizia, al fine di prevenire comportamenti che possono rivelarsi non in linea con le prescrizioni e le altre cautele contemplate dalla normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza.

Ecco i dati:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Persone controllate: n. 2.515

Persone sanzionate: n. 30

Persone denunciate: n. 3

Esercizi commerciali controllati: n. 499

Esercizi commerciali sanzionati: n. 2

Si direbbe quindi, nonostante ci siano state molte lamentele, che la maggior parte dei commercianti e dei negozi abbiano rispettato le norme vigenti. Un ottimo segnale, per poter pensare alla vera ripartenza e alla nuova normalità che ci aspetta.