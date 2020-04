Como, ecco i parchi che riaprono dal 4 maggio

È ufficiale: da lunedì 4 maggio saranno riaperti ai cittadini il parco di Villa Olmo, i giardini a lago e il parco Negretti.

Il comune raccomanda a tutti i cittadini di rispettare rigorosamente le norme di sicurezza, a partire dal distanziamento sociale e dall’utilizzo della mascherina, per il bene di tutti.

Sarà anche disponibile l'App VerdeComo, prevista all’interno dell’appalto Global Service per la manutenzione ordinaria del verde pubblico sul territorio comunale.

In questo periodo può rivelarsi molto importante: le manutenzioni sono ripartite e procederanno a pieno ritmo, per questo le segnalazioni da parte dei cittadini possono contribuire in modo significativo a ottimizzare gli interventi.



Ricordiamo che l’iniziativa è tra le prime di questo tipo adottate in Italia. La app, disponibile sia su App Store sia su Google Play, consente di inviare segnalazioni geolocalizzate e con fotografie relative al verde pubblico, in particolare su:

• Tappeti erbosi

• cigli stradali e marciapiedi

• siepi

• cespugli

Dove scaricare l'app:

Android: https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.r3gis. VerdeComo&hl=it

Apple: https://apps.apple.com/it/app/ verdecomo/id1490874168