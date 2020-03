Pronta a Como una nuova sede per i senzatetto presso la palestra Mariani

Come annunciato, e senza ritardi, è da oggi attiva a Como la sede del dormitorio aggiuntivo dedicato ai senza tetto e fortemente voluta dall'amministrazione comunale che, dall'inizio dell'emergenza, aveva dichiarato di voler dare risorse economiche anche a questo settore.

La struttura è stata allestita presso la palestra Mariani, nelle vicinanze del Comune. Accoglie 20 ospiti che sono assistiti da un coordinatore, due custodi e due operatori forniti dai Padri Somaschi, con il supporto logistico assicurato dalla Caritas.

Come per gli altri dormitori cittadini, l'orario di funzionamento è esteso alle 24 ore al giorno in modo che anche queste persone siano messe in decorose condizioni al fine di rispettare a loro volta il divieto di uscire. Inoltre, tale soluzione consentirà una minore concentrazione di ospiti presso gli altri dormitori abbattendo ulteriormente la possibilità di contatti che facilitano il contagio.

Nelle prossime ore verrà anche resa operativa la sede di via Croce Rossa, concessa al Comune dall'ASST Lariana, per ospitare eventuali persone tra i senza dimora che avessero la necessità di essere separati dagli altri perchè sospetti Covid.19.

Il Sindaco e la Giunta sono soddisfatti per questo concreto risultato a tutela dei senza tetto e dell'intera cittadinanza.

