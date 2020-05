Como, numeri mai così bassi: si scende sotto i 20 contagi

Un lunedì questo, 4 maggio, che comincia con delle notizie positive: +19 i contagi nella provincia di Como. Sono oramai 5 gorni in cui vediamo questi numeri scendere con costanza: ieri erano +20. Seppur con la prudenza (d'obbligo) si può dire che siamo sempre più vicini all'azzeramento dei casi. I decessi generali della Regione sono +63. Ieri, in merito a questo dato, che sembrava essere scresciuto a dismisura due giorni fa, c'è stata poi la spiegazione dove è stato chiarito che erano stati aggiunti tutti i 282 morti, relativi all'aggiornamento complessivo a tutto aprile che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia. I tamponi eseguiti sono però circa 8000, un numero inferiore ai giorni scorsi, probabilmente dovuto alle festività in atto. In ogni caso il trend positivo sembrerebbe essere confermato.

Questi i dati generali della Lombardia

Casi positivi +577 Tot. 78'105 (+0,74%)

Deceduti +63 Tot. 14'294 (+0,44%)

Guariti +121 Tot. 26'492 (+0,46%)

Tamponi: +7'978 Tot. 418'835 (+1,94%)

Incidenza positivi: 7,23% (-0.12)

Una discesa forse lenta, ma considerando che siamo stati la Regione più colpita in assoluto questi numeri sono senz'altro confrortanti.

