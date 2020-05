Fase 2 a Como: dal Comune ai negozi, ecco come si preparano le attività che lunedì possono riaprire

Oggi, 2 maggio, a Palazzo Cernezzi, sede del Comune di Como, è partita la sanificazione dei locali dell'anagrafe e dell'ufficio elettorale. Lo scopo è quello di riaprire parte del servizio lunedì rispettando tutte le norme di sicurezza.

Lo stesso obiettivo ce l'hanno quelle attività che per effetto del decreto di fine aprile potranno riaprire i battenti il 4 maggio, all'alba della fase 2.

Chi ha avuto occasione di camminare fra le vie della città in questi giorni, avrà sicuramente visto attraverso le vetrine o le finestre degli studi professionali persone intente a pulire e sanificare. Ma non c'è soltanto questo da fare: studiare come contingentare gli ingressi e come, quando possibile, selezionare una porta per l'entrata e una per l'uscita, disporre gli scaffali e la merce di modo da evitare qualunque tipo di assembramento, sono tutte tattiche da adottare se si vuole riaprire in sicurezza. Insomma, i lavori che spettano a chi può e vuole riaprire non sono pochi e soltanto lunedì si potrà capire se porteranno un'immediata efficienza o se al contrario saranno necessari degli aggiustamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.