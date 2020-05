Como Fase 2: tutti in strada come prima del lockdown, utilizzate le mascherine (ma non sempre bene)

Al di là dei dati forniti dalla Regione e ricavati dalle celle telefoniche che segnano gli spostamenti, è ovvio anche senza avvalersi di questi strumenti che la gente, a Como come in altre città della Lombardia, sia tornata a circolare.

Nella mattinata di ieri, 6 maggio, ci siamo recati nelle zone centrali per vedere come fosse la situazione. Tutti indossavano la mascherina e questo è sicuramente un ottimo segnale da parte della popolazione che ha compreso l'importanza di questo strumento sia per proteggere se stessi che gli altri. Un pò di perplessità sul come veniva indossata da alcune persone: chi la tiene sotto il mento e la tira su solo quando incrocia sul suo cammino un'altra persona. Chi, invece, si copre solo la bocca lasciando il naso scoperto, altri invece la lasciano in testa, come un cerchietto, e la abbassano all'evenienza.

Ecco allora, un promemoria, fornito dal Ministero della salute, con questo video su come indossare correttamente la mascherina.

L'unica nota triste è stato vedere alcuni clochard senza protezione: sono state avvisate le dovute istituzioni e speriamo che le persone da noi notate siano state fornite di mascherine. Grandi code alle poste, davanti alla Western Union e, chiaramente, fuori ai supermercati.