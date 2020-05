Fase 2: lunghe code ai McDrive di tutta la Lombardia, a Erba apre anche il take away

Fase 2 e fast food, una coincidenza che non è sfuggita. Il 4 maggio la Lombardia ha reagito con grande entusiasmo alla riapertura del servizio McDrive. Sono state segnalate code a Como (Lipomo), Gallarate, Pavia, Milano, Lodi nei vari ristoranti con il drive trough. La fila, a Magenta, è arrivata a formare un km di colonne di automobili. A Erba, da stasera, 7 maggio, nel negozio presso il Centro Commerciale Laghi, sarà aperta l'opzione Take Away a partire dalle ore 18 alle ore 22. Già negli scorsi giorni è stato predisposto il corner per l'asporto, e si dovranno rispettare le distanze di sicurezza.

La rappresentanza della nota catena di fast food ha fatto sapere, tramite comunicato che: «In questo periodo, in particolare, stiamo osservando misure straordinarie relative alla pulizia e alla sanitizzazione di tutti gli ambienti: dalla cucina alla sala, con speciale attenzione alle aree di preparazione del cibo e agli oggetti utilizzati frequentemente dal personale e dai clienti. Analogamente, ci assicuriamo di applicare apposite misure di sicurezza nello svolgimento dei servizi di McDrive® e di McDelivery™»

Una piccola parvenza di vita normale che è stata particolarmente apprezzata dai lombardi.