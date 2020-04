Nuovi dati sui contagi: a Como lieve miglioramento

I dati di oggi, 27 aprile, vedono un miglioramento anche nel Comasco: si registra un +51, ieri erano +83. Il dato, considerando anche il maggior numero di tamponi eseguiti, lascia ben sperare. In generale sembrerebbe (usare il condizionale è d'obbligo date le varienti di lettura che caratterizzano i dati forniti giornalmente) che l'andamento del Covid-19 in Lombardia stia realmente rallentando. Vediamo, infatti, scendere ancora il numero di pazienti in terapia intensiva (-26). I positivi (+ 590) aumentano nella regione ma meno del giorno prima, quando si registravano ben +920 casi. Aspettiamo i prossimi giorni per capire se, sia a Como che in Lombardia, la discesa sarà davvero significativa. Lascia ben sperare anche Milano, con soli +188 casi, rispetto ai +463 di ieri.

