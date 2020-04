Nuovi tamponi positivi: Como seconda solo a Milano

I dati di oggi, 26 aprile, per la provincia di Como segnano + 83, secondi solo a Milano con +241. Come si è spesso sottolineato, questi numeri vanno letti considerando molti fattori: i controlli nelle RSA, i tamponi eseguiti e la tendenza generale della zona dall'inizio della pandemia e vanno anche valutati in proporzione al numero di residenti. La situazione, in base a questi criteri, nella provincia di Como sembrerebbe ancora instabile. Il totale dei morti nel nostro territorio è salito a 425 persone.

In generale la Lombardia sembra in miglioramento e vede diminuire ancora i pazienti della terapia intensiva (706) e i dimessi, 100 in più rispetto alla giornata di ieri. Gli ospedali cominciano a decongestionarsi.

Saranno importanti i prossimi giorni per capire il reale andamento del comasco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery