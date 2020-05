Controlli anti covid a Como: con le riaperture delle attività importante mantenere alta la guardia

Più la fase due entra nel vivo e le attività riaprono in larga maggioranza, più diventa importante assicurarsi che i cittadini e gli esercizi rispettino le norme di contenimento del contagio da coronavirus.

Nella settimana tra il 16 e il 22 maggio, grazie alla collaborazione di tutte le forze di polizia, sono state controllate quasi 14.500 persone, di cui fortunatamente solo 83 sono state colte in fallo e sanzionate, per 21 di loro è scattata addirittura la denuncia.

Bene anche gli esercizio commerciali: su più di 1.300 controlli, solo 6 multe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.