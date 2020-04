Contagi coronavirus: Como ha superato Lodi

Como supera Lodi per numero dei contagi. +107 per la nostra provincia, oggi, 24 aprile, mentre per Lodi solo +3. Ma questo triste risultato non riguarda solo i dati parziali odierni, ma quelli complessivi che vedono Lodi con un totale di 2836 casi e Como con 2871. Considerando che proprio nel lodigiano sono state individuate le prime zone rosse e i primi contagi, non è una direzione rasserenante per Como, che registra una nuova crescita anche rispetto ai suoi stessi dati di ieri (+83).

Questo andamento va sicuramente contestualizzato con i maggiori tamponi eseguiti nella nostra provincia nelle varie case di cura per anziani. Andando nel dettaglio dei singoli paesi vediamo come Canzo sia passato, per esempio, da +41 a +62 in un solo giorno.

In generale, in Lombardia la tendenza è la stessa degli scorsi giorni: diminuiscono ancora i pazienti in intensiva (-34, scendendo quindi a 756), e aumentano anche i dimessi e le persone ricoverate in terapia non intensiva. Diminuiti i decessi in Lombardia: oggi 166, ieri erano 200.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery