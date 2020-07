Como, chiuso temporaneamente un bar in centro: non rispettava le norme anti-covid

Mercoledì 8 luglio la polizia di Como, con la collaborazione dei carabinieri, dell’Ispettorato del Lavoro e di A.T.S. Insubria, ha svolto un controllo approfondito in un bar nella zona di Piazza Matteotti. È risultato che l’esercizio non rispettava le norme anti-covid e gli inquirenti hanno quindi deciso di chiudere l’attività per 3 giorni.

Le mancanze in particolare riguardavano il distanziamento fra le persone, la sistemazione dei tavolini all’interno (troppo vicini tra loro) e la sanificazione.

Nel pomeriggio di ieri invece - 9 luglio - il personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale ha sospeso la licenza a una sala VLT di Vertemate con Minoprio e l’esercizio è stato chiuso, visto che la violazione si erano già verificate altre volte: dopo una serie di controlli infatti, il titolare non era mai stato trovato all’interno dei locali, il che ha fatto capire agli investigatori che la sala giochi era gestita da terzi, persone in realtà non autorizzate.