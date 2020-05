Riaprono i bar del centro e tornano i clienti, ma solo per l'asporto

Oggi, 4 maggio, con l'avvio della fase 2 molti bar a Como hanno deciso di riaprire anche se solo per l'asporto. Alcuni già facevano consegna a domicilio, specialmente quelli che hanno anche un reparto pasticceria, ma tanti erano rimasti completamente chiusi per tutte queste settimane di quarantena.

Sono stati necessari diversi giorni di lavoro per risistemare i locali e renderli adatti alla nuova situazione (e infatti alcuni gestore ci raccontano che apriranno soltanto intorno a fine settimana proprio per completare questi lavori).

Abbiamo raccolto i pareri di due realtà che hanno riaperto oggi. Valentina Casati, del caffè Luisita, ci dice che fin dalle prime ore hanno cominciato a viaggiare piuttosto bene sia la caffetteria che la pasticceria e, anche se siamo molto lontani dai numeri di prima dell'emergenza, secondo Casati è un buon inizio che fa ben sperare. Sia lei che Angela Cuomo di Caffè & Caffè, sentita nella nostra video intervista, ci dicono che molti dei passanti restano stupiti di vedere la serranda alzata, non sapevano infatti che da oggi i bar sarebbero stati aperti.

Allo stesso modo entrambe ci raccontano del desiderio di molti di tornare alla normalità e, aggiunge Valentina Cuomo nella videointervista, quale modo migliore per noi comaschi se non quello di bersi un italianissimo espresso del bar?

Ovviamente il servizio è soltanto quello d'asporto, quindi non si può sostare all'interno del bar e il caffè non viene servito nelle tradizionali tazzine di ceramica o vetro ma in bicchierini usa e getta. Viene anche da domandarsi se questa novità ora obbligatoria non rischierà, almeno in parte, di modificare nel tempo il nostro modo di bere il caffè…