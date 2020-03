Coronavirus e lavoro: tutti i bonus e le agevolazione per sopravvivere alla crisi e come richiederli

La crisi economica scaturita a causa del coronavirus sta spaventando come non accadeva dal dopoguerra i lavoratori, le aziende e i mercati. E mentre alcuni invocano il buon senso al motto di “se non chiudete ora, non riaprirete mai”, molti si domandano se davvero le misure speciali varate dal Governo e dalla Regione Lombardia, lo sblocco di fondi e investimenti statali, possano essere sufficienti a salvare tutti. Più volte il reprimer Conte ha ripetuto: “Nessuno perderà il lavoro a causa del coronavirus”. Cerchiamo allora di capire quali sono le possibilità, specialmente sul nostro territorio, per dare fiato alle attività produttive e sostenere i singoli lavoratori:

Lavoratori autonomi e partite iva

Si conferma il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i co.co.co. Non ci sarà invece il temutissimo click day, una sorta di lotteria con cui gli aventi diritto potevano aggiudicarsi “il premio”. Basterà invece compilare un modulo.

Ecco chi può fare richiesta:

artigiani,

commercianti,

coltivatori diretti,

coloni e mezzadri,

lavoratori agricoli a tempo determinato,

lavoratori del turismo

stabilimenti termali,

si valuta di estende il bonus anche ai balneari.

Chi lo richiede non deve percepire né la pensione né il reddito di cittadinanza.

Cassa integrazione senza nessuna relazione tecnica

Le aziende hanno la possibilità di chiedere la cassa integrazione ordinaria o in deroga e gli assegni ordinari, di modo da poter lasciare temporaneamente a casa i dipendenti senza un impatto troppo forte sulla cassa.

Potrà chiederlo sia chi opera nell’industria che chi opera nell’artigianato. Il periodo di copertura è quello 23 febbraio - 31 agosto, per un massimo di 9 settimane totali. La procedura sarà telematiche e l’azienda dovrà solo presentare l’elenco dei lavoratori, senza nessuna relazione tecnica: basterà inserire la causale Covid-19 nazionale.

Disoccupazione

Prorogata di 60 giorni la possibilità di richiedere la disoccupazione. In questo modo si sostengono non solo i lavoratori che hanno perso l’impiego durante l’emergenza, ma anche quelli che, avendolo perso poco prima, si sono poi trovati disoccupati durante la crisi, un momento in cui è praticamente impossibile trovare un lavoro. Il Ministero promette poi di riesaminare le domande respinte perché scadute.

Lotto e scommesse

Tutto fermo, non si gioca più a nulla. Lo stop, dato per evitare l’afflusso nelle tabaccherie, è una manovra da tener presente nel quadro generico del lavoro, poiché la mancanza di queste entrate allo Stato, attraverso i monopoli, appesantisce la capacità di intervento economico del Governo.