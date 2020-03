Como Acqua: prorogato il pagamento delle bollette

Como Acqua ha deciso di prorogare fino al 7 di aprile il pagamento di tutte quelle bollette che scadono a partire dal 19 marzo. La proroga non prevederà il calcolo di nessun tipo di interesse né l'emissione di alcun sollecito.

Ovviamente la decisione è stata presa dall'azienda di distribuzione per ridurre al minimo i contatti fra le persone in ottemperanza al decreto per contrastare la diffusione del covid19.

Sul sito dell'azienda poi un'ampia pagina in evidenza permette di capire come eventualmente sia possibile pagare le bollette direttamente da casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.