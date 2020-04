Il Ticino riparte: coda di 2 km alla dogana di Ponte Chiasso

Lunghe code ai valichi per entrare oggi, lunedì 27 aprile, in Svizzera da Como. Infatti in Ticino le attività, salvo la ristorazione e poco altro, da stamattina sono ripartite coinvolgendo migliaia di frontalieri lariani, ma i controlli sono inevitabilmente più serrati e si creano dei rallentamenti. Alcuni lettori ci fanno sapere che, esponendo direttamente sul cruscotto il permesso di lavoro e l’autocertificazione, non sono stati fermati, il che di per se potrebbe snellire il passaggio.

I pendolari sperano però che in generale le cose migliorino nel giro di poco, perché altrimenti diventerà necessario uscire circa un'ora e mezza prima del solito per recarsi sul posto di lavoro.

Il Movimento 5 Stelle comasco ha garantito che il Governo italiano si è attivato per accordarsi con quello elvetico per la riapertura di tutti i valichi lombardi, ma anche per arrivare a regole comuni di contenimento del virus sul posto di lavoro.