Controlli anti-covid a San Fermo: il bar La Chicchera chiuso per "gravi violazioni"

Continuano incessanti i controlli delle forze dell'ordine nei confronti delle attività commerciali ed esercizi pubblici al fine di verificare il rispetto delle norme anti-contagio. Una serie di controlli tra Turate e Lomazzo il 29 maggio, condotti dai carabinieri e dalla polizia della Questura di Como, hanno avuto esito incoraggiante, poiché non sono state rilevate violazioni. Diverso il caso di San Fermo della Battaglia dove la Questura e la Polizia Locale hanno sanzionato il bar La Chicchera di via De Cristoforis. Secondo quanto comunicato dalla Questura gli agenti hanno riscontrato "gravi violazioni della normativa vigente per contenere la diffusione del contagio da covid, in particolare hanno riscontrato il mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale". Dunque, oltre alla sanzione amministrativa è scattata la chiusura dell'attività per tre giorni.

