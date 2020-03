Il Governo chiude tutte le aziende che producono beni non essenziali: il video del discorso

Alle 23.25 circa del 21 marzo 2020 il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha parlato alla nazione. Il premier ha annunciato nuove misure restrittive. Questa volta, come peraltro già previsto, ha annunciato la chiusura di tutte le aziende produttive di beni non essenziali. Sull'andamento del contagio e le aspettative per il prossimo futuro Conte non si è sbilanciato ma si è limitato a dire che gli effetti di queste misure verranno potranno essere conosciuti solo tra qualche giorno.

Il premier ha poi tenuto a precisare che non viene prevista nessuna limitazione ai negozi di generi alimentari, né per quanto riguarda gli orari né per quanto riguarda i giorni di apertura, quindi ha invitato tutti a non affrettarsi ai supermercati.

