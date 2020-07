Villa Guardia, non rispetta le norme anti-covid: chiuso negozio di abiti e casalinghi

La Questura di Como ha disposto la chiusura per cinque giorni di un negozio di abbigliamento e articoli casalinghi di Villa Guardia a causa del mancato rispetto delle norme anti-covid. Il personale del negozio non effettuava le misurazioni della temperatura dei clienti e all'interno non vi era a disposizione i prodotti igienizzanti. Non solo, risultava carente o assente la igienizzazione dei locali e dei prodotti dati in prova ai clienti.

