Le misure anti-contagio chiudono anche il mercato coperto di Como: ira di Confesercenti

La normalità sembra sempre più lontana. Le norme che si susseguono a livello statale e regionale sono sempre più restrittive. Con l'ultima ordinanza regionale il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, non solo ha decrtetato l'obbligo di indossare la mascherina o di coprirsi naso e bocca ogni volta che si esce di casa. Da oggi è prevista la chiusura di altre attività che fino al giorno prima potevano restare aperte e continuare a lavorare. In particolare dal 5 aprile vengono chiusi anche i mercati coperti, come quello di via Mentana a Como.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tale decisione ha trovato le dure critiche delle associazioni di commercianti. In particolare il presidente di Confesercenti Como, Claudio Casartelli, ha criticato molti aspetti di questa decisione. In un video pubblicato su Facebook Casartelli ha spiegato che la chiusura dei mercati coperti oltre a essere iniqua e ingiusta (poiché non si capisce quali differenza ci siano con il supermercato classico) andrebbe nel verso contrario a quello di un contenimento del contagio poiché costringerebbe i cittadini a recarsi più lontani per fare la spesa anziché beneficiare del mercato coperto situato nel proprio quartiere.

Sostieni QuiComo Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di QuiComo ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Allegati